Canlı Yayın | Kamusal tiyatro neden gerekli? - 3: Kamusal mekanlar, yerel kültür politikaları

“Kamusal Tiyatro Neden Gerekli?” panellerinin üçüncü oturumu, İstanbul Arel Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü öğretim üyesi Dr. Devran Bengü, inşaat mühendisi Aykurt Nuhoğlu, Moda Sahnesi kurucularından yönetmen Kemal Aydoğan ve Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nden Tunç Tatoğlu’nun katılımı ile 15 Mayıs 14.00’de NHKM’de gerçekleştiriliyor.

Üçüncü panelin odaklanacağı başlıklar “Tiyatro-Kamusal Mekanlar – Yerel Kültür Politikaları” oluyor. Panelin sonunda soru-cevap bölümü yer alacak. Paneli soL TV'den canlı izleyebilirsiniz.