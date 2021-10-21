Canlı Yayın | Gündem: Gökhan Kazbek, Kemal Okuyan'ı konuk ediyor

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, soL TV'deki Gündem programında Gökhan Kazbek'in sorularını yanıtlıyor.

soL TV'nin yeni yayın dönemine dair bir açılış konuşması yapan Kazbek, Okuyan'a ilk olarak günün sıcak başlığı faiz kararını sordu.

Okuyan'ın açıklamaları şöyle:

'Erdoğan ipleri elinde tuttuğunu, taviz vermeyeceğini gösterdi'

Öncelikli olarak işin siyasi boyutuna değinmek istiyorum. Erdoğan ipleri elinde tuttuğunu, taviz vermeyeceğini gösterdi. Bu kararın böyle bir boyutu var. Kılıçdaroğlu'nun hamlelerine yanıt içeren bir yanı var bu kararın.

Herkes seçimlere, iktidar değişikliğine odaklandı ama bir yandan da Türkiye ekonomisinin yapısal bazı ihtiyaçları var. Türkiye ekonomisinde teknolojik yenilenme, kapasite, verimlilik, yabancı sermaye çekme sorunu var, bütün bunlarla ilişkili bir şeyi denediğini düşünebiliriz Erdoğan'ın bu kararla. Yabancı sermayeyi çekmek istediği, bunun için her şeyi yaptığını biliyoruz.

Ancak bizim asıl bakmamız gereken, bunun yurttaşlara, yoksul insanlara nasıl yansıyacağı. Türk parası değer kaybedince tablo daha da ağırlaşıyor. Türkiye'de iş gücünün ucuzluğu derinleşiyor, yabancı sermayeyi çekmek için yapılan hamleler sürüyor.

Faiz indirimine gelecek olursak, burada önemli başlıklardan biri Erdoğan'ın bunu nasıl yöneteceği. Bunun önümüzdeki seçimlerde pozitif olarak etki etmesi iktidar açısından çok zor. Yoksulluk, hayat pahalılığı başlıklarında iyileştirme olmadan nasıl götüreceği, sadece sopayla götürebilir mi, bu oldukça tartışmalı. Ben bu sürecin yönetilebilir olduğunu düşünmüyorum. Bu yönetilebilir bir süreç mi?

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'Türkiye'de toplumun bu kış boyunca iktidara yönelik tepkilerinin artacağını söyleyebiliriz'

Bu enerji kriziyle birlikte ele aldığımızda, ek ekonomik göstergelerle birlikte baktığımızda Türkiye'de toplumun bu kış boyunca iktidara yönelik tepkilerinin artacağını söyleyebiliriz. Bunu söyleyince dava açıyorlar, panik yaratıyorlar diye. Ne alakası var? Paniği kendileri yaratıyorlar. İktidar sorumlu tüm bu olup bitenlerden. Ben düşük faizle birlikte yürütülen ekonomi politikalarının sürdürülebilir olduğunu düşünmüyorum, çok ciddi bir problem bekliyor. Ama bir avantajları var, sermaye çok örgütlü, işçi sınıfı çok örgütsüz. Biz de burayı güçlendirmeye çalışıyoruz.

'Erdoğan'ı eleştireceğiz diye saçma sapan bir neoliberal tezi desteklememek gerekiyor'

Burada çok konuşulmayan bir şeye işaret etmek istiyorum. Muhalefet ve bazı iktisatçılar sürekli Merkez Bankası'nın bağımsızlığından dem vuruyorlar. Bu söylem Derviş geldiğinde gündeme getirildi. Merkez Bankası'nın bağımsızlığı denilen şey, Merkez Bankası'nın topyekün sermayeye bağlı olması. Erdoğan'ı eleştireceğiz diye saçma sapan bir neoliberal tezi desteklememek gerekiyor. Merkez Bankası'nın bağımsızlığı denilen şey, sermayenin istediği düdüğü öttürmesi demek. Bizim iktidarımızda Merkez Bankası ya da Türkiye'deki finans sistemi tamamen toplumsal çıkarlar üzerine kurulacak, özerlik olur mu, halkın yararına olacak her şey.

'TÜSİAD laiklik, özgürlük ve demokrasiden bahsedince bana bir gülümseme geliyor'

(TÜSİAD'ın son dönemdeki açıklamaları ve toplantıları) TÜSİAD konuşmaya başlayınca bir ürkmek lazım. Belli ki bir stratejiyle hareket ediyorlar, ortada bir de rapor var ve oldukça kapsamlı. TÜSİAD kokuyu aldı, iktidarın bu tabloda riskli bir alana doğru gittiğini ve bunun kendilerine zarar vereceğini hissetmeye başladı. TÜSİAD laiklik, özgürlük ve demokrasiden bahsedince bana bir gülümseme geliyor. Bu alanlarda ne kadar tahribat varsa onun merkezinde TÜSİAD var.

'AKP çok zayıfladı, seçmenini yitiriyor ama asıl problem AKP'nin kendi yapısı daraldı'

TÜSİAD AKP'ye şunu demiş oldu, ya kendine çeki düzen verirsin ya da biz kararımız verdik. Erdoğan da demek ki dövüşerek gitmek gibi... Yani ben Erdoğan'a hala bir çıkış yolu gösterilebileceğini düşünüyorum. Direnen bir Erdoğan'dan kolay kolay vazgeçmeyebilirler şimdiye kadar çok yaşandı. Yeter ki biraz normalleşme, biraz daha az gürültü çıkarsın ama bu Erdoğan'a uygun değil. Bu yüzden de ilginç bir döneme gireceğiz. Ancak AKP çok zayıfladı, seçmenini yitiriyor ama asıl problem AKP'nin kendi yapısı daraldı. AKP'den kopanlar muhalefete ekleniyor. Bu kolay baş edilebilir bir şey değil, bir de Türkiye'de gerçek iktidar patronlardır, Erdoğan ona kafa tutacak buna kafa tutacak, arkasında ne var Erdoğan'ın.

'Türkiye'de sonunda sermaye sınıfının dediği olur bugünkü düzende, ta ki...'

Türkiye'de sonunda sermaye sınıfının dediği olur bugünkü düzende, ta ki emekçi halk benim dediğim olacak deyinceye kadar, bunun için örgütlenmek gerekiyor. Ama şu anda sermaye sınıfı karar verirse, buna bir de uluslararası sermayeyi eklersek Erdoğan'ın günleri sayılıdır. Alternatifini hazırladılar, bu açık. Yıkılmayan bir blok var karşısında. Bunu sağlayan Kılıçdaroğlu'nun becerisi değil sadece. Erdoğan'ın becerisizliği var ve tutkal sermaye, uluslararası tekeller.