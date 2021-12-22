CANLI | Memleket Yangın Yeri: Ne Yapmalı?

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, soL TV'de İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlıyor.
Okuyan'ın açıklamalarından öne çıkan kısımlar şöyle:
- Baktığımız zaman burada sistematik bir ekonomik model yok. Bir kere bizim hep bir iddiamız var, eşitsizliğin var olduğu toplumlarda birileri kazanıyorsa birileri kaybediyordur. Kaybeden kim? Yoksullar. Zaten bütün AKP iktidarının öyküsüne baktığımız zaman orada korkunç kâr eden şirketler var.
- Toplarsın toplumun küçük tasarruflarını, ya kendin kullanırsın, ya sanayiciye kredi olarak verirsin. Sanayici de oradan kâr eder, bir bölümü bankaya gider. Ama kabak kimin başına patlar? Halkın başına patlar. Çünkü hiçbir zaman mevduat sahibi küçük tasarruf edenin aslında reel geliri artmaz. Bu olsa bankacılık sistemi olmaz.
- Asıl yaralanan hiç tasarrufu olmayan vatandaş olacak. Bir kesimin birikimi yok. 'Hazine'den ödeyeceğiz' diyorlar.
- Toplumda küçük birikimleri alıp büyüğe aktarıyorsun. Buna mecbur muyuz?
- Bankacılığın kâr etmesi nedir? Toplumu söğüşlemek. İstedikleri kadar parlatsınlar. Böyle bir mekanizmayı doğal kabul edersek o zaman tartışmaya başlarız. Faizi savunacak bir parti değil TKP.
- [Saymaz'ın "Peki düşük faiz ekonomisi bu yolla Türkiye’nin kalkınmasına yardım eder mi?" sorusu üzerine] Hayır etmez. Çünkü AKP zihniyet olarak, öncesi iyiydi demiyorum zaten sürekliliği var Özal’dan beri. Özal öncesi de iyiydi diyorum o da başka bir öykü, ama şöyle bakarsak; Diyoruz ya Türkiye’nin ihracatı ithalat bağımlısı. Niye oldu bu? En çok tartışılan “tuvalet kâğıdı” mevzusuydu. Türkiye’de kağıt fabrikalarını kapatan AKP. Türkiye kâğıt üretemiyor.
- Şimdi bir sürü endüstride Türkiye hem kırılgan hem de asimetrik. Bir çok alanda sanayisizleşti Türkiye.
- Dolayısıyla buradan çıkış için çok köklü bir değişim gerekli. Bu; 1. kaynak, 2. zihniyet gerektirir. Bu ancak Türkiye’de kamucu bir iktidarla mümkün. Aynı şarkıyı söylüyor muhalefet ve Erdoğan, “üretim ekonomisi”. İyi de nedir bu? Ama bu kapitalist ekonomide, “düzen iktisatçıları”nın büyüme fetişizmidir.
- Komünistlerse kalkınmacıdır, sanayileşmecidir. Neden? Çünkü kendi kendimize yeter olmamız lâzım, tamam dünyaya kapanamazsın hiçbir şekilde, ama temel endüstrilerinde güçlü olacaksın, tarımında yeterli olacaksın. Buna devlet öncülük etmeyecek, devlete ait olacak. Özel sektörün için içine girdiği her şey batar.
- Esnaflığı, küçük işletmeciliği falan kastetmiyorum ama temel endüstrilerde, temel sektörde, hele hele finansta özel sektör demek, ülkenin temellerine dinamit konması demek. Şimdi bu “üretim ekonomisi”ni nasıl becerecekler bugünkü sistemde? TÜSİAD’la Erdoğan arasında gerilim var, muhalefet TÜSİAD’a “konuşsana konuşsana” diyor, bugünkü bu düzenlemeler ne oldu? Mesela bankalara yükleniyordu Erdoğan öncesinde, şimdi açıklamalar geliyor bankalardan “çok doğru yaptılar” diye. Niye? Bankaların üzerindeki yükü alıyor Erdoğan. Bankaların döviz riski azalıyor bu operasyonda. Gene kaybeden halkımız, gene kazanan sermaye. Bunlar birbirlerine lâf soktuklarında birbirlerine hizmet ediyorlar.
- Fiyatlar neden artıyor? Fiyat artışı sistematik şekilde birilerine kaynak aktarımıdır. Yoksul kesimlerden sermayeye kaynak aktarılıyor.
- Asgari ücretteki artışın bir anlamı yok. Daha fazlasını aldılar geçtiğimiz bir ay içerisinde. Asgari ücret artışını bir ayda enflasyonla geri aldılar. Özel sektörde işten çıkarmalar başladı. Patronların Ensesindeyiz'e ihbarlar geliyor.
- Sermaye sınır tanımaz yani denetlenmekten hoşlanmaz. İhale yasaları hızlı geçsin, kararnamelerle yönetilsin ister. Patronlar yürütme erkinin güçlenmesini ister. Bu sistemde parlamento bir aksesuardır
- İyi işleyen bir parti yerine figürler daha kolay yönetilir. Kişi partisinden daha önemli haldeyse, nasıl geldiyse öyle gider. Zenginler için bu daha iyidir çünkü daha kolay yönetirler. Erdoğan da böyle ama zorluk derecesi yüksek bir figür.
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