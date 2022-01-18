CANLI | Kemal Okuyan soL TV'de TKP hakkında soruları yanıtlıyor

Bakış'ta bu hafta TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'a soruları soL TV Genel Yayın yönetmeni Gökhan Kazbek soruyor.

Okuyan, "TKP Olağanüstü Konferansı’nda ne oldu?", "HDP’nin toplantı çağrısını TKP nasıl değerlendirdi?", "Diğer sol partilerle ilgili TKP ne düşünüyor?", "Sovyetler Birliği ve Stalin konusu TKP için bir tabu mu?" gibi TKP ile ilgili merak edilen sorularını yanıtlıyor.

Okuyan'ın açıklamalarının satır başları şu şekilde:

(HDP’nin toplantı çağrısını TKP nasıl değerlendirdi?) Bir ittifak çağrısı değildi. Toplantıda böyle bir görüşme yapılmadı. "Halk ittifakı yola çıktı" gibi haberler çıkıyor, böyle bir tablo yok. Zaten biz defalarca açıkladık, bizim ittifaktan anladığımız şey ilkelerde, programda anlaşan siyasi güçlerin yan yana gelip güçlerini birleştirmesi. O toplantıdaki siyasi güçlerle böyle bir ittifak olasılığı çok uzak. HDP'nin kendisi de söylüyor, onların ittifak politikası solla sınırlı değil, zaten HDP'yle temel meselelerde önemli görüş ayrılıklarımız var. Ama biz çok nazik bir davet aldık ve dedik ki "biz kendi düşüncelerimizi paylaşacağız sizinle ve dinleyeceğiz" Toplantıya da bazı önerilerle gittik. Nedir bunlar: Bir kere basın üzerinden tartışma olmasın, bunun yerine yan yana gelip görüşlerimizi doğrudan anlatacağımız mekanizmalar kuralım. İki, Türkiye'de ittifaktan daha farklı şekilde, seçim usulsüzlüğü, hukuksuzluk vs gibi güncel gelişmelerde bazı ortak tepkiler verilebilir mi? Bunların da mekanizmalarını kuralım. Yoksa solda birlik, ittifak gibi bir amaçla yapılmadı bu toplantı, biz de bu niyetlerle katılmadık. Toplantıda da somut olarak bir ittifak projesi konuşulmadı. Ama şu sorulacaksa, demokrasi ittifakı deniyor, halk ittifakı deniyor, biz böyle bir ittifakın parçası değiliz zaten.

Bizim bu konudaki fikrimiz belli, daha önce de söyledik. TKP'nin seçimleri de kapsayan ittifak politikamızın üç tane ilkesi var, sınıf eksenli bir siyaset, laiklik meselesinde net bir tavır, üçüncü de emperyalizme karşı duruş. Buralarda ortak bir doğrultumuz olmayan kimseyle ittifak yapamayız zaten.

(TKP Olağanüstü Konferansı’nda ne oldu?) Bizim kongre ve konferanslarımız akıl ortaklığını sağlıyor. Tartışıyoruz. Ama asıl konferanslarımıza hazırlık sürecimiz önemli, orada çok emek harcıyoruz, her şeyi konuşup tartışıyoruz. Bu konferansla politikalarımızı güncelledik, ince ayar verdik, sağlama aldık, devam ediyoruz.

Önemli kararlar aldık. Mesela örgütlenme hedefimiz var kayıt altına alınan. Milletvekili adaylarımızı belirlemeye başlıyoruz. Daha seçim tarihi net değil ama biz bu sürecin tamamını mücadeleyle geçireceğiz. Partinin mali kaynaklarının artırılması meselesinde kararlar aldık. Bu TKP için çok yaşamsal. Bizim hazineden ya da patronlardan aldığımız para yok, tamamen gönüllü katkılar. Bunun için de toplumsa çağrı yapıyoruz, herkes gücü oranında destek versin. Bunun da karışılığını görmeye başladık. İttifak konusunu tartıştık, kararlar aldık. Küba’yla dayanışma kararı aldık. En önemli meselelerden birisi devletleştirme kampanyamız. Bizim acil talebimiz, özellikle enerji meselesinde, devletleştirme.

(CHP solun önünü kapatıyor mu?) CHP’ye gönül veren çok geniş bir kesim var, ailemizden insanlar var, dostlarımız var. CHP bir biçimde solla ilişkilenmiş bir parti ama solcu değil. Dünyada sosyal demokrasi, işçi hareketlerinin devrimci eğilimlere gitmemesi için bir fren görevi görür. Ecevit'in kendi sözleri var, “Beni komünistlikle suçluyorsunuz ama ben Türkiye’nin komünizme kaymasının önündeki en etkili gücüm” diyor. "Ortanın solu", "Bu düzen değişmeli” gibi sloganlar ülkenin sola kayışını engellemek içindi. Bunu yapması için CHP’nin solu kendisine çekmesi gerekiyor. Türkiye’ye de sosyal demokrasi lafları da o tarihlerde giriyor. Demek ki CHP’nin mayasında Türkiye’de solu engellemek ya da bir yerde tutmak var. Ama yeni CHP toplumu sağcılaştırmak için uğraşıyor. Bu yeni bir misyon. Konferans belgemize bunu koyduk, CHP toplumu sağcılaştırmaya, sağ politikalara ikna etmeye çalışıyor.