Canlı bomba saldırısı sanıklarından biri İstanbul’da yakalandı

Diyarbakır'da 4 Kasım 2016 günü Emniyet Müdürlüğü binası önünde bomba yüklü minibüsle intihar saldırısı düzenlenmişti. Saldırıda 13 kişi hayatını kaybetmişti.

Sözcü'den Özgür Cebe'nin haberine göre, saldırıyla ilgili 6 yıldan beri tutuksuz yargılanan 6 sanıkla ilgili dava 4 Ekim 2022 günü Ağır Ceza Mahkemesinde karara bağlandı.

Mahkeme "sanıklar Yılmaz Budak, Serdar Budak, Suat Sular, Mehmet Ekmen, İshak Tayar ve Turgay Ebrem'in saldırıdan bir gün sonra yakalanmış olmalarına rağmen el ve yüz svaplarında, kıyafetlerinde patlayıcı artığı RDX, TNT kalıntıları ve Antimon elementi içeren kimyasal madde kalıntıları bulunduğunu, sanık Turgay Ebrem'in, bomba yüklü aracı satın alan terörist Ramazan Budak'ı tanımadığını belirtmiş olmasına rağmen Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumundan gönderilen HTS kayıtlarına göre 6 kez karşılıklı görüşme yaptıklarını" belirtti.

14 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis

Mahkeme sanıkları “Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak, kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmek, kasten adam öldürmek” suçlarından ayrı yarı 14 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 538 kişiyi de öldürmeye teşebbüs etmek suçundan 15'er yıl olmak üzere toplam 8070 yıl hapisle cezalandırdı.

Hükümle birlikte tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. Kararı öğrenen sanıklar kayıplara karıştı.

3 aydan beri 81 ilde polis ve jandarma tarafından aranan sanıklardan Yılmaz Budak'ın dün İstanbul'da yakalandığı belirtildi. Habere göre SEGBİS'le hakim karşısına çıkan Budak'a aldığı cezalar yüzüne karşı okunduktan sonra cezaevine gönderildi.

Daha önce de sanıklardan Suat Sular, göçmen kaçakçılarının yardımıyla Yunanistan'a kaçmak isterken Edirne İpsala Sınır Kapısı yakınlarında, Mehmet Ekmen ise Mardin'de gizlendiği evde yakalanmışlardı. Sanıklar İshak Tayar, Serdar Budak ile Turgay Ebrem ise aranıyor.