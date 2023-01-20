'Çankaya'nın yolları şeriata kapalı' sloganı MHP'li vekili rahatsız etmiş

Başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği teklifi, dün TBMM Anayasa Komisyonu'nda görüşülmeye başlanmıştı.

Anayasa değişikliğine yönelik görüme sırasında MHP Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül'ün "Çankaya'nın yolları şeriata kapalıdır' sloganları bizim partimizde atılmadı" sözleri dikkat çekti.

Görüşme sırasında söz alan Bülbül, şöyle konuştu:

"Milliyetçi Hareket Partisi'nin anayasa değişikliği konusundaki tavrı 2008 yılında en net, en sarih şekilde ortaya çıkmıştır. Orada verilen karar gösterilen tavır önemlidir ve devamında da sizin göstermiş olduğunuz karar da önemlidir.

Bunu kurumsal olarak kendiniz açısından bağlayıcı olduğunu düşünürseniz, bu noktada bir nedametin ortaya çıkmasını bir kazanç addederiz ama meseleye, CHP'nin buna olan yaklaşımını ve bu noktadaki düzeltmeyi sadece Kılıçdaroğlu geldi, bu düzeldi, öncesine dair sanki hiçbir şey olmamış gibi bakarsanız büyük bir yanlışlık olur. Çünkü 'Çankaya'nın yolları şeriata kapalıdır' sloganları bizim partimizde atılmadı. Bunun altını çizmek istiyorum."

'Şeriatı mı savunuyorsunuz?'

Bülbül'ün şeriata yönelik sözlerinin ardından CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu ise Bülbül'e "Şeriatı mı savunuyorsunuz?" sorusunu yöneltti. Bankoğlu'nun sorusunun ardından AKP'li TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Yusuf Beyazıt'ın, başka bir milletvekiline söz vererek konuyu değiştirdiği öğrenildi.