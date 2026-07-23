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Çankaya Belediyesi’ne asılan pankartta Mansur Yavaş’ın yüzü kapatıldı

Çankaya Belediyesi’ne yönelik operasyondan sonra binaya asılan “İrademize sahip çıkıyoruz” yazılı pankarttaki Mansur Yavaş kısmının üzeri kapatıldı.

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Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 23.07.2026 , 15:55

Özgür Özel ve 90’dan fazla vekilin CHP’de mutlak butlan yönetimine karşı yeni parti için ayrılma kararı sonrası ilginç bir gelişme yaşandı.

Önceki hafta Çankaya Belediyesi’ne yönelik operasyondan sonra binaya “İrademize sahip çıkıyoruz” yazılı bir pankart asılmış, pankartta Hüseyin Can Güner, Özgür Özel ve Mansur Yavaş’ın resimleri yer almıştı.

Bugün söz konusu pankartta Mansur Yavaş’ın olduğu bölüm, iple bağlandı, Yavaş kısmı kapatıldı.

Söz konusu adımın neden atıldığı, yeni parti süreciyle ilgili olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Pankartın ilk hali böyleydi

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