Canan Kaftancıoğlu'ndan 'İmamoğlu' açıklaması

YSK üyelerine hakaret iddiasıyla yargılanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davası bugün görüldü. İmamoğlu'nun 4 yıl 1 aya kadar hapsinin istendiği dava 14 Aralık'a ertelendi.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, duruşma sonrası, kendisi gibi siyasi yasak getirilmek istenen Ekrem İmamoğlu’na ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı davada avukatların reddi hakim, kalan tanıkların dinlenmesi talebi reddedilerek savcı verilen uzman raporunu incelemeden flash bellekte! hazır tuttuğu mütalaayı sunuyor"