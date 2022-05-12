Canan Kaftancıoğlu'na hapis cezası için Yargıtay kulislerinde neler denilmişti?

Yargıtay, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 3 davadan aldığı cezaları onadı, 2 davayı ise düşürdü.

Bu karar sonrası geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan'ın yazısı yeniden gündeme geldi.

Pehlivan, Kaftancıoğlu'na olası hapis cezasının AKP cephesinde başka bir korkuya neden olduğunu vurgulamıştı.

O yazıdan bir bölüm şöyle:

"Dava dosyasına baktığınızda, Kaftancıoğlu’nun cezaevine atılmak istenmesinde 'delil' ne? 2012-2017 yılları arasında Twitter’da attığı mesajlar. İşte 'suç' 10 yıl önceki sosyal medya mesajlarında bulununca, Yargıtay’da farklı görüşler çarpışıyormuş.

Dosyanın cezayla sonuçlandırılmasını arzulayanlar olduğu kadar, uyutulmasını ve hatta bozulmasını savunanlar da varmış. Çünkü, eğer 10 yıl önceki mesajlardan hapis kararı verilirse, bunun olası sonuçlarından endişe ediliyormuş.

Hayır, sadece 'Kaftancıoğlu’nun mağdur edilmesi CHP’ye yarar' görüşünden bahsetmiyorum.

Daha geleceğe bakan bir senaryo da dillendiriliyormuş.

Yargıtay içinde 'Bir siyasetçi olan Kaftancıoğlu’na ceza verirsek emsal karar olur. Bu da yarın iktidar temsilcilerinin de eski sosyal medya paylaşımlarından dolayı yargılanabilmesinin yolunu açar' diye düşünenler varmış.

Bakalım, yüksek mahkemede hangi görüş ağırlığını koyacak..."