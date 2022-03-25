Canan Kaftancıoğlu Covid-19'a yakalandı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun CHP Antalya kampı öncesi yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıktı. Kaftancıoğlu parti kampının yapıldığı otelde karantinaya girdi.
Kaftancıoğlu'nun koronavirüse yakalandığını açıklayan CHP İstanbul İl Başkanlığı Basın Danışmanı Can Poyraz, şu ifadeleri kullandı:
"CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu'nun Antalya kampı öncesi yaptırdığı Covid-19 testi sabah saatlerinde sonuçlanmış ve pozitif çıkmıştır. Sağlık durumu iyi olan Kaftancıoğlu parti kampının yapıldığı otelde karantinaya girmiştir"