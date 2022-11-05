Çanakkale'deki cinayette 3 tutuklama

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde geçtiğimiz Çarşamba günü saat 09.30 sıralarında Türkmenli köyünde meydana gelen olaya göre çiftçi Recep A., hayvanlarına hasat ettiği mısırları kurutmak için beton zemine serdi. Serdiği mısırlara Hüseyin Geçer'in hayvanları girince ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada Recep A., yanındaki av tüfeğini Geçer'e doğrulup, ateşledi.

DHA'nın haberine göre Geçer, olay yerinde hayatını kaybederken, Recep A. ise kaçtı. Recep A.’nın olayın ardından köy muhtarını arayarak cinayeti itiraf ettiği öğrenildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Recep A. sorgulanmak üzere karakola götürüldü. Yapılan çalışmalar sonucunda, Recep A.'nın oğlu C.A. ile yakını olduğu R.D.'nin de cinayetle ilgisi olduğu ortaya çıktı. C.A. ve R.D. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Recep A., oğlu C.A. ve yakını R.D. adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 3 şüpheli de tutuklandı.