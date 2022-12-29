Çanakkale'de ulaşım sorunlarına karşı imza kampanyası

Çanakkale'de şehir içi toplu ulaşımda yaşanan sorunlara karşı Kepez Semt Evi tarafından "Ulaşamıyoruz" başlığıyla imza kampanyası başlatıldı.

Kepez Semt Evi tarafından yayınlanan açıklamada özellikle Kepez beldesinden hastane, üniversite ve kent merkezi gibi önemli noktalara ulaşımın pandemi döneminde azaltılan seferlerin yeniden düzene oturtulamamasıyla daha da zorlaştığı belirtildi. Uzun otobüs kuyruklarının, doluluktan dolayı binilemeyen otobüslerin ve ulaşım hizmetlerinin pahalılığının vurgulandığı açıklamada "Çanakkale Kepez'de pandemiden bu yana devam eden otobüs seferlerinin az olmasına ve toplu taşımanın pahalılığına karşı başlattığımız imza kampanyasına sen de katıl" denilerek Çanakkale halkı desteğe çağırıldı.

Çanakkale otobüs hatlarının kısa olmasına karşın yeni yılda zam gelmemiş haliyle tam biletin 9, öğrenci biletinin 4,5 lira olmasıyla ülkenin en pahalı şehir içi ulaşımları arasında gösteriliyor.

İmza kampanyası çalışması sabah saatlerinden itibaren otobüs duraklarında devam ederken kampanyaya katılım online olarak da mümkün.