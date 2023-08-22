Çanakkale'de orman yangını: Kepez'de yerleşim yerine yaklaştı

Çanakkale'de merkeze bağlı Kayadere köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışma başlattı.

Bazı hayvanların yangından etkilendiği bölgede, Kayadere, Belen, Ulupınar, Yağcılar, Kalabaklı, Sarıcaeli köyleri tahliye edildi. Taşlıtarla, Aşağıokçular ve Kızılcaeren köyleri de riskli olarak ilan edildi.

Ekipler, rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. Gece vakti nedeniyle havadan yapılan müdahalenin sınırlı olduğu öğrenildi. Şu anda yangına 30 helikopter, 8 uçak, 1450 personel ile müdahale ediliyor. Yangına müdahale için Edirne, Tekirdağ ve İstanbul gibi çevre illerden de personeller getirildi.

Diğer yandan, yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Çanakkale Kepez bölgesine yakın ormanlık alandaki yangın Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Kampüsünü ve Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesini tehdit ediyor. Bölgede hastanenin boşaltılması için hazırlık yapılıyor. Bölgedeki köylerde çok sayıda yanan evin olduğu kaydedildi.

Yangın nedeniyle Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nin ve ilçede bulunan askeri bölgenin tahliyesine başlandığı aktarıldı.

Alevler Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi binası yakınlarına geldi

Kepez'de yangının yerleşim yerine ulaştığı ve devlet hastanesine 500 metre mesafeye eriştiği aktarıldı. İlçede alevlerin askeri mühimmat deposuna ilerlediği bilgisine ulaşıldı.

Bununla birlikte, yangının rüzgarla beraber şehir tarafına doğru ilerlemeye başladığı öğrenildi.

'Can kaybı veya yaralanan yok'

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, gazetecilere, tedbir amacıyla Kayadere köyünü boşaltma kararı aldıklarını söyledi.

Köyde yaşayanları il merkezindeki Terzioğlu Yurdu'nda misafir edileceklerini belirten Aktaş, "Vatandaşlarımızın kendi mal ve can güvenliği açısından dikkatli olmaları çok önem arz etmekte" dedi.

Vali Aktaş, civar köylerde şu anda tehlike görülmediğini ancak rüzgarın etkili olduğunu dile getirdi.

Bu nedenle önlem aldıklarını aktaran Aktaş, "Çanakkale merkezde Kayadere köyümüze yakın yangın mahallindeki köylerimizdeki vatandaşlarımızın da teyakkuzda ve dikkatli olmaları önem arz etmekte. Can ve mal güvenliği, trafik güvenliği açısından Çan-Çanakkale yolunu geçici olarak trafiğe kapatmış bulunuyoruz. Yolu kullanacak vatandaşlarımızın alternatif güzergahları kullanmaları önem arz etmekte" diye konuştu.

Aktaş, yangın nedeniyle şu ana kadar can kaybı veya yaralanan olmadığını sözlerine ekledi.

Bölge sakinlerine uyarı

Çanakkale Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Kayadere köyü civarında devam eden orman yangınına havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü belirtildi.

Açılamada, "Ulupınar ve Belen köyleri tedbir amaçlı boşaltılacak olup vatandaşlarımız Terzioğlu Kız Öğrenci Yurdu'nda misafir edilecektir. Rüzgarın kuvvetli olması sebebiyle yangının büyüme riski olduğundan yangın mahalline yakın civardaki köy ve mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızın da teyakkuzda olmaları önemlidir" ifadesi kullanıldı.

Acil durum müdahale gemisi gönderiliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Nene Hatun Acil Durum Müdahale Gemisi'nin yangına müdahale için bölgeye hareket ettiğini duyurdu.

Fahrettin Koca: 4 kişinin tedavisi sürüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çanakkale'deki orman yangınında dumandan etkilenin 4 kişinin tedavisinin sürdüğünü, yangın nedeniyle 23 ambulans ve 4 Ulusal Medikal Arama Kurtarma Ekibinin (UMKE) yer aldığı 85 sağlık personelinin görevlendirildiğini bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Bugün saat 12.54'te Çanakkale merkezde başlayan orman yangınında 4 kişi dumandan etkilenmiş olup, tedavileri devam etmektedir. Yangın sebebiyle 23 ambulans ve 4 UMKE timi ile toplam 85 sağlık personeli görevlendirmesi yapılmıştır. Çanakkale halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz."