Çanakkale'de orman yangını

Çanakkale’nin Biga ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Haber Merkezi

Çanakkale'nin Biga ilçesinde bugün saat 12.00 sıralarında orman yangını meydana geldi.

Bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 helikopter, 14 arazöz, 2 dozer gönderildi.

Yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

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