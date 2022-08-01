Çanakkale'de orman yangını

Çanakkale'nin Biga ilçesinde bugün saat 12.00 sıralarında orman yangını meydana geldi.
Bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 helikopter, 14 arazöz, 2 dozer gönderildi.
Yangın söndürme çalışmaları sürüyor.
📍 Çanakkale / Biga— Orman Genel Müdürlüğü (@OGMgovtr) August 1, 2022
Orman yangınına 13 dakika içerisinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdik.
➡️ 3 helikopter, 14 arazöz, 2 dozer.
Orman yangınlarıyla mücadelemiz devam ediyor. Ormanda ateş yakma, çöp bırakma, sigara izmaritini atma, yangına #SebepOlma pic.twitter.com/Mlua0pqhC8