Çanakkale'de kadın cinayeti

Mardin'den 2 yıl önce mevsimlik işçi olarak Çanakkale'de Biga’nın Kanibey Köyü'ne gelen evli ve iki çocuk babası Hakkı Elalmış, köyde bulunan bir tavuk çiftliğinde çalışmaya başladı. Köylüsü Abdullah Demir de geçtiğimiz yıl başka bir tavuk çiftliğinde çalışmak üzere eşi Türkan Demir'i ve üç çocuğunu da yanına alarak Kanibey Köyü'ne yerleşti.

Dün gece meydana gelen olaya göre, Hakkı Elalmış, Abdullah Demir'in evden çıkması üzerine Türkan Demir'in evine gitti. Elalmış genç kadını çiftlikteki kümese götürerek bıçakladı. Katil ardından Türkan Demir'in öldürdükten sonra olay yerinden kaçtı.

Çiftlikte çalışan başka bir işçi, kadının kanlar içinde yerde yattığını görünce durumu eşi Abdullah Demir’e bildirdi. Demir'in jandarmaya haber vermesi üzerine genç kadının cesedi otopsi için Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Köylüsü Abdullah Demir'i teselli etmek için hastaneye gelen Hakkı Elalmış, çiftlikteki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.Elalmış'ın sorgusunun devam ettiği öğrenildi. (İHA)