Çanakkale’de iki bilirkişi raporuna rağmen bakanlık ve şirket yağmada ısrarcı

Koza Altın İşletmeleri A.Ş. tarafından Çanakkale’ye bağlı Serçiler ve Terziler köyleri mevkiinde yapılması planlanan altın-gümüş maden ocağına ilişkin ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme) halkın katılımı toplantısının yarın saat 11.00’de Serçiler Köyü’nde yapılacağı duyuruldu. 2019 yılında Alamos Gold tarafından yapılması planlanan altın madenine karşı büyük eylemlere sahne olan Kirazlı Köyü’nün yakınlarında yer alan bölgede yer alacak maden sahası Çanakkale’nin tek içme suyu havzası olan Atikhisar Barajı’nı ve barajı besleyen su kaynaklarını kirletme riski taşıyor. Eğer proje hayata geçerse 672 dönüm orman yok edilecek ve 13.6 milyon ton kazı yapılacak.

Süreç Nasıl Başladı?

Serçiler ve Terziler mevkiinde 2015 yılında cemaat soruşturmaları kapsamında kayyum atanan Koza Altın İşletmeleri A.Ş. tarafından yapılması planlanan altın-gümüş maden ocağına ilişkin 2017 yılında Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu kararı verildi. Projeye karşı çıkan İDA Dayanışma Derneği üyeleri kararı yargıya taşıdı. Çanakkale İdare Mahkemesi’nde açılan dava sonucunda atanan bilirkişi heyeti projenin çevreye vereceği zararı gözler önüne seren bir rapor hazırladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile davaya müdahil olan maden şirketinin rapora itirazı üzerine mahkeme, ek bilirkişi raporu hazırlanmasına karar verdi. Bu karar üzerine hazırlanan yeni raporda, İDA Dayanışma Derneği üyelerinin itirazları haklı bulundu. Ancak mahkeme bu raporu da yeterli görmeyerek üçüncü bir rapor istedi.

Bilirkişi raporları tehlikeyi gözler önüne serdi

Mahkemenin bir türlü duymak istediğini duyamadığı bilirkişi raporlarında ise Atikhisar Barajı’na 2 kilometre mesafede yer alan projenin yaratacağı tehlikeler gözler önüne serildi. Raporda ‘ocağın açık işletme olarak işletilmesi halinde, hayati öneme sahip yeraltı suları ile yüzey sularının kirlenmesi ve rezervinin korunamaması gibi sonuçlar doğuracaktır’ ifadesi yer alırken patlatmaların yer altı sularını nasıl etkileyeceğinin ise bilinmediği belirtildi.

TKP Çanakkale İl Örgütünden Çağrı: Orada Olacağız!

Yarın saat 11.00’de Serçiler Köyü’nde düzenlenecek ÇED toplantısına karşı bölgedeki ekoloji örgütleri ve Çanakkale Kent Konseyi katılım çağrısı yaparken, Türkiye Komünist Partisi Çanakkale İl Örgütü de bir açıklama yayınlayarak orada olacağını bir açıklama yaparak duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İçtiğimiz suya, soluduğumuz havaya, ektiğimiz toprağa saldırıyorlar. Doğal kaynaklarımız, geleceğimiz daha fazla rant uğruna yok ediliyor. 20 yıllık AKP iktidarı döneminde ülkenin tüm fabrikaları, limanları, ulaşım ve haberleşme kuruluşları özelleştirilerek peşkeş çekildi. Ancak deniz bitti. Şimdi buldukları ‘kolay’ para kaynağı ise memleketin yeraltı kaynaklarını, ormanlarını, dağlarını, verimli tarım arazilerini yağmaya açmak… Ektiğimiz toprağı, kullandığımız suyu, binlerce tür canlıya ve bitkiye ev sahipliği yapan Kaz Dağları’nı kolay para kaynağı olarak gören patronların karşısına dikileceğiz. Alamos’uyla, Cengiz’iyle, Koza’sıyla yaşamımıza ve geleceğimize göz diken tüm yağmacı şirketleri bu kentten kovacağız. Yarın saat 11.00’de Serçiler Köyü’nde düzenlenecek ÇED toplantısına katılacak; bu saldırıyı durdurmak için orada olacağız!"