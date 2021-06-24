Çanakkale'de bir parkta 30'a yakın kedi ve köpek zehirlendi

Çanakkale Ayvacık’ta bir parkta pazartesi günü halk, 30’a yakın köpek ve kedi ölüsüyle karşılaştı.

DHA'da yer alan habere göre, ihbar üzerine parka gelen belediye ekipleri, sokak hayvanlarının zehirlendiğini tespit etti.

Duruma tepki gösteren hayvanseverler, bölgede daha önce de hayvan ölümlerinin yaşandığını ifade edip sorumlularının bulunmasını istedi.

Ayvacık Belediyesi’nden olaya ilişkin yapılan açıklamada, “Yaşanan bu üzücü olayın sorumlularının bulunması için gerekli çalışmalar güvenlik güçleri ve ilgili kurumlarca müşterek bir şekilde yürütülmektedir” denildi.