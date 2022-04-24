Çanakkale’de 8. Berkin Elvan Uçurtma Şenliği

Çanakkale’de 2014 yılından beri düzenlenen, son iki yıldır pandemi nedeni ile gerçekleştirilemeyen Berkin Elvan Uçurtma Şenliği’nin sekizincisi bugün Özgürlük Parkı'nda çocukların ve ailelerinin yoğun katılımı ile gerçekleşti.

Çanakkale Esenler Mahallesi Dayanışma Komitesi’nin çağrısı ile gelenekselleşen şenlikte; deney atölyesi, oyun atölyesi, boya baskı atölyesi, geri dönüşüm atölyesi ve uçurtma atölyesi ile çocuk korosunun etkinlikleri yer aldı.

Şenlik saat 14.00’te başladı.

Esenler Mahallesi Dayanışma Komitesi adına yapılan açılış konuşmasında şöyle denildi:

“Dayanışmayı büyütmek zorundayız çünkü pahalılığı ve zamanları artık iliklerimize kadar hissediyoruz. Dostlar birçoğunuz biliyorsunuz belki de ama bilmeyenleriniz için bahsetmek isterim. Uzunca bir süredir Esenler Mahallesi'nde dayanışmayı örmek için çabalıyoruz. Bunun için de Esenler Mahallesi Dayanışma Komitesi'ni oluşturduk.

Çocuklarımızın yeri oyun bahçeleri, parklar, okullarıdır. Tezgahlara, atölyelere, tarlalara çalışmaya gönderilmek değildir.

Biz biliyoruz ki sömürünün ortadan kalktığı, insanca yaşayacağımız bir düzen ise ancak sosyalizmle mümkündür."

1 Mayıs’a katılım çağrısının da yapıldığı konuşma sonrasında şenlik atölyelerle devam etti. Atölyelerin bitiminde çocuk korosu ve çocukların okuduğu şiirlerle devam etti.

Etkinlik boyunca katılımcılar ve çocukları için matematik, yabancı dil ve sonrasında gerçekleştirilecek etkinlikler için dayanışma çağrısı yapıldı.