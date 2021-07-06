Çanakkale halkı ÇED toplantısında şirket yetkililerini konuşturmadı

2017 yılında yargıya taşınan ve iki kez mahkemeye sunulan bilirkişi raporlarıyla yaratacağı tahribat belgelenen TMSF yönetimindeki Koza Holding’e ait altın-gümüş madeni projesi kapsamında bugün Çanakkale Serçiler Köyü’nde ÇED halkın katılımı toplantısı yapıldı.

Aralarında Çanakkale merkez ve çevre ilçelerden gelen ekoloji örgütleri, CHP Milletvekili Özgür Ceylan, CHP Çanakkale İl Örgütü ve merkez ilçe örgütü yöneticileri, Emek Partisi ile Sol Parti yöneticileri, Türkiye Komünist Partisi Çanakkale Örgütü ve İDA Dayanışma Derneği’nin bulunduğu kalabalık pandemi gerekçesiyle toplantı alanına alınmak istenmezken katılımcıların baskısı sonucu bariyerler açılarak tüm katılımcıların alana girmesi sağlandı.

Yetkililer alanı terk etti

Projeye yönelik tüm tepkilere karşın sunuma başlayan şirket yetkililerinin konuşması sloganlarla ve alkışlarla sık sık kesilirken sunumu yarıda bırakan yetkililer alanı terk etti.

2019 yılında Alamos Gold tarafından yapılması planlanan altın madenine karşı büyük eylemlere sahne olan Kirazlı Köyü’nün yakınlarında yer alan bölgede yer alacak maden sahası Çanakkale’nin tek içme suyu havzası olan Atikhisar Barajı’nı ve barajı besleyen su kaynaklarını kirletme riski taşıyor.

Eğer proje hayata geçerse 672 dönüm orman yok edilecek ve 13,6 milyon ton kazı yapılacak.