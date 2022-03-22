Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası: Çift yönlü trafiğe kapatıldı

Çanakkale Boğazı'nda Kepez açıklarında makine arızası yapan İbrahim Şimşek adındaki kuyu yük gemisi nedeniyle boğaz trafiği, çift yönlü olarak askıya alındı.

Geminin kaptanı durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirdi. Bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait Türkeli ve Kurtarma-15 Römorkörleri sevk edildi.

Geminin bulunduğu bölgeden römorkörler refakatiyle Karanlık Liman Demir Bölgesine çekilmesi için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Feribot seferleri de iptal edildi

Ayrıca Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada-Kabatepe hattında yarın yapılması planlanan tüm tarifeli seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Bozcaada-Geyikli hattında, Bozcaada'dan saat 10.00 ve 14.00, Geyikli'den ise saat 11.00 ve 15.00 seferleri iptal edilirken, Bozcaada'dan saat 07.00 ve 18.00, Geyikli'den de saat 08.00 ve 19.00 seferleri yapılacak.