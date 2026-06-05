Can Polat'ın ölümüyle ilgili dosya İstanbul’a gönderildi

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İzmir'in Çeşme ilçesinde, Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin korumalığını yapan 37 yaşındaki Can Polat'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma dosyası İstanbul'a gönderildi.

Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Organize Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülecek.

Ne olmuştu?

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın korumalığını ve şoförlüğünü yapan, aynı zamanda Engin Polat'ın kuzeni de olan Can Polat'ı 3 Haziran'da 23 yaşındaki Serhat Altun silahla vurarak öldürmüştü. Silahlı saldırının ardından Altun dahil üç kişi gözaltına alınmıştı.

Saldırgan Altun'un olay öncesinde uzun süre otel çevresinde bulunduğu, cinayeti gerçekleştirmeden önce çevredeki işletmelerde müşteri gibi vakit geçirerek keşif yaptığının tespit edildiği öğrenilmişti.

‘Boş dönme, yakınlarından birini vur’ talimatı

Saldırının ardından İzmir'in Konak ilçesinde yakalanan Altun'un emniyetteki ifadeleri ortaya çıkmıştı. Altun, ifadesinde şunları söyledi:

"Instagram uygulaması üzerinden Daltonlar çetesine ulaştım. Paraya ihtiyacım vardı. Çete üyelerinden 'Orhan Keleş' kod adlı şahıs bana Konya'da bir eylem yaptırdı ve 100 bin TL para aldım. Ardından İstanbul'a geçtim, yeni hedefimin Engin Polat olduğunu söylediler. Ancak Engin Polat'ın gidebileceği yerlerin güvenlikli, yakalanma ihtimalinin yüksek olmasından dolayı eylemi gerçekleştiremedim. Dilan Polat'ın Çeşme'de otelde video atmasından sonra İzmir'e geldim. Örgüt yöneticisine Engin Polat'ın dışarı çıkmadığını söyledim. Bana 'Boş dönme, yakınlarından birini vur' talimatı verildi. Ben de Can Polat'ı vurdum."

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