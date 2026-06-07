Can Polat cinayetinde 4 tutuklama

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Can Polat'ın öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 4 kişi İstanbul'da adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstihbarat Şube Müdürlüğüyle müşterek yürütülen çalışmalar kapsamında 3 Haziran'daki "kasten öldürme" olayını gerçekleştiren ve keşif faaliyetinde bulunan 2 kişi, eylemde kullanılan otomatik tabancayla birlikte İzmir'de yakalandı.

İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlarda ise tetikçiyle birlikte hareket ettiği ve silahı temin ettiği belirlenen 2 kişi daha gözaltına alınırken aramalarda otomatik tabanca ele geçirildi.

Gözaltındaki 4 kişi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli hakkında tutuklama talep edildi.

4 şüpheli çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ne olmuştu?

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın korumalığını ve şoförlüğünü yapan, aynı zamanda Engin Polat'ın kuzeni de olan Can Polat'ı 3 Haziran'da 23 yaşındaki Serhat Altun silahla vurarak öldürmüştü.

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığınca söz konusu soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına devredilmişti.

Saldırgan Serhat Altun'un emniyetteki ifadeleri ortaya çıkmıştı. Altun, ifadesinde şunları söylemişti:

"Instagram uygulaması üzerinden Daltonlar çetesine ulaştım. Paraya ihtiyacım vardı. Çete üyelerinden 'Orhan Keleş' kod adlı şahıs bana Konya'da bir eylem yaptırdı ve 100 bin TL para aldım. Ardından İstanbul'a geçtim, yeni hedefimin Engin Polat olduğunu söylediler. Ancak Engin Polat'ın gidebileceği yerlerin güvenlikli, yakalanma ihtimalinin yüksek olmasından dolayı eylemi gerçekleştiremedim. Dilan Polat'ın Çeşme'de otelde video atmasından sonra İzmir'e geldim. Örgüt yöneticisine Engin Polat'ın dışarı çıkmadığını söyledim. Bana 'Boş dönme, yakınlarından birini vur' talimatı verildi. Ben de Can Polat'ı vurdum."

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