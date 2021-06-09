'Çan kulesine benziyor' deyip yıktırdı, yenisi söze gerek bırakmadı

AKP'li Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu'nun daha önce "Çan kulesinden esinlenilmiş" olduğunu belirterek yıktırdığı saat kulesinin yerine yapılan 7 metre yüksekliğindeki çotanak ve Selçuklu desenli yeni saat kulesi törenle açıldı.

Eski Belediye Başkanı CHP'li Kerim Aksu döneminde inşa edilen söz konusu saat kulesinin tartışmalara yol açtığını öne süren AKP'li Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, "Rumlara ait eski çan kulesinden esinlenerek sözüm ona saat kulesi adı altında inşa edilen kulenin yıkılması için, gerek seçim öncesi gerek göreve geldikten sonra vatandaşlarımızdan çok ciddi manada tepkiler aldık. Bu konuda hemşehrilerimizin düşüncelerini dikkate alıyoruz. Çan kulesinin yıkımıyla yerine ilimize ve Giresunlumuza yakışır düzenleme ve çalışmayı en kısa zamanda yapacağız" demişti.

Şenlikoğlu bugün yeni saat kulesinin açılışını yaptı.

Yeniçağ'da yer alan habere göre saat kulelerinin şehrin estetiğinde ve vizyonunda önemli yer tuttuğunu belirten Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, “Şehrimizin kimliğinde çok önemli bir yer tutan ve hayata geçirdiğimiz şehir girişi ve meydan düzenlemesi kapsamında saat kulemizin de açılışını yapıyoruz. Saat kulesi şehrimize ve bu meydana güzel bir estetik kazandıracaktır. Türk tarihimizin izlerini taşıyan ve vatandaşlarımızın da görüşünü alarak yaptığımız saat kulemiz Giresun’umuza hayırlı uğurlu olsun. Her şeyin en iyisine layık olan Giresun’umuza hizmet etmek için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Çalışmalarımız vatandaşlarımızın daha iyi bir Giresun’da yaşayabilmesi içindir. Pandemi sonrasında saat kulesiyle başlayan hizmet açılış törenlerimiz birçok alanda devam edecektir” dedi.

Yapılan konuşmanın ardından Selçuklu yıldızı desenli, 3.24 metre kare taban alanı ve 7 metre yükseklik ölçülerine sahip olan saat kulesinin kurdelesi Vali Enver Ünlü, Milletvekili Kadir Aydın ve Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu tarafından çözülerek açılış yapıldı.