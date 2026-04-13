Can Holding’in firari patronları teslim oldu, ev hapsi verildi

Can Holding'e yönelik “suç örgütü kurmak”, “vergi kaçakçılığı”, “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan firari patronlar Mehmet Şakir Can ve Murat Can bugün teslim olduğu öğrenildi.

T24’ten Cengiz Anıl Bölükbaş’ın haberine göre Mehmet Şakir Can ve Murat Can, adliyedeki işlemlerin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilirken, haklarında ev hapsi ve yurtdışına çıkış yasağı kararı verildi.

Can Yayın Holding'in eski Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ 31 Mart’ta, Can Holding'in eski Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can da 2 Nisan’da ev hapsi şartıyla tahliye edilmişlerdi.

Ne olmuştu?

Adı yıllarca uyuşturucu ve kaçakçılık iddialarıyla anılan Can ailesi, Turgay Ciner’in sahibi olduğu Habertürk’ü sessiz sedasız satın almıştı. Bu satın almanın üzerinden uzun süre geçmesine rağmen düğmeye basılmıştı.

Kriz, AKP içindeki yönetme krizinin dışa yansımasıydı. Erdoğan sonrası döneme hazırlanan aktörlerin liderlik ve pasta kavgasında birbirlerine karşı yargı sopasını kullanması, bu "hukuki" görünümlü sürecin esas yakıtıydı.

Operasyonun başında hedefe oturtulan Ciner grubuna yönelik kararlar birer birer geri çekilmişti. İlk olarak Atilla Ciner tahliye edilmiş, ardından hakkında yakalama kararı bulunan Turgay Ciner’e ait Park Holding’e yönelik kayyım kararı kaldırılmıştı. Şirket yeniden Ciner’in kontrolüne geçerken, Turgay Ciner hakkındaki yakalama kararı da iptal edilmişti.

Kenan Tekdağ ile Kemal Can'ın tahliyeleri, bir süredir devam eden "normalleşme" adımlarının son halkası niteliği taşıyordu.