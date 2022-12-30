Can Dündar 'terör arananlar' listesine eklendi

Gazeteci Can Dündar, İçişleri Bakanlığı’nın 'terör arananlar' listesine 'gri' kategoriden eklendi. Dündar'ın söz konusu listeye 'FETÖ/PDY Terör Örgütü' kapsamında alındığı göründü. Gri kategoride yer alan arananlar için 500 bin liraya kadar ödül veriliyor.

İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet gazetesinin eski yayın yönetmeni Dündar’a 2015’te yayımlanan MİT TIR’ları haberi nedeniyle, 27 yıl 6 ay hapis cezası vermiş ve Dündar’ın mal varlıklarına el konmuştu.

Dündar hakkında en son Eylül ayında ise bir videoda kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında "cumhurbaşkanına hakaret" ve "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatılmıştı.

2016’da yargılama sürecinde silahlı saldırıya uğrayan Dündar, yurtdışında yaşıyor.