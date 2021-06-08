Can Dündar: Interpol Türkiye'nin kırmızı bülten taleplerini ciddiye almıyor

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince Can Dündar hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmaksızın bilerek ve isteyerek yardım etmek" ve "casusluk" suçlamalarından MİT TIR'ları davasından ayrılan dosyası kapsamında tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılmasına karar verildi. Yakalama emri kapsamında da uluslararası polis teşkilatı Interpol'den kırmızı bülten çıkarılması için talepte bulunulması da kararlaştırıldı.
Can Dündar karara Twitter'dan tepki gösterdi. Daha önce de hakkında böyle kararlar alındığını, ancak Interpol'ün Türkiye'nin kırmızı bülteni "muhalifleri susturmak" amacıyla kullandığını düşündüğünden ciddiye almadığını iddia etti.
Can Dündar şöyle yazdı:
#Kırmızıbülten, ancak İnterpol tarafından çıkarılabiliyor.
Mahkemeler sadece Adalet Bakanlığı’ndan İnterpol’e başvurup kırmızı bülten çıkarmasını isteyebiliyor.
Ve İnterpol, asıl amacın muhalifleri susturmak olduğunu bildiği için, Ankara’nın hiçbir başvurusunu ciddiye almıyor.
#İnterpol, Türk Hükümetinin #KırmızıBülten’i kötüye kullandığını anladı. Bu yüzden Türkiye, gerçek suçluları da geri alamıyor.
Yani katiller, darbeciler, uyuşturucu kaçakçıları vs de AKP’nin muhalifleri cezalandırma iştahı sayesinde kurtuluyor.
Ekte göreceğiniz gibi iki yılda bir gündeme getirilen kararlar bunlar.
Amaç: Yıldırmak.
Hele şimdi #SedatPeker’in itiraflarıyla haklılığımız ortaya çıktığı için hepten panikteler.
Hiç uğraşmasınlar:
Yılmayız.
Kırmızı bülten nasıl çıkarılıyor?
Interpol'ün üye devletleri suç, suçlu ve tehditler karşısında bilgilendirdiği ve gerektiği zaman yakalama emri talebi ilettiği sekiz ayrı bülten tipi bulunuyor. Yedisi renklerle ifade edilen bültenlerden en bilineni kırmızı bülten. Kırmızı bülten bir yargı organı veya bir uluslararası mahkeme tarafından iadesi için aranan şahısların yerlerinin belirlenip yakalanmaları için çıkarılıyor.
Üye ülkeler bir kişinin kırmızı bültenle aranabilmesi için ilk aşamada ilgili daire başkanlıkları aracılığıyla zanlı hakkında gerekli bilgileri Interpol ile paylaşarak uluslararası arama ve yakalama talebinde bulunuyor. İkinci aşamada Interpol Genel Sekreterliği bu kişinin aranmasının kurum içi kriterlerine uygunluğunu kontrol ettikten sonra gerekli görmesi durumunda bülten çıkarıyor. Son aşamada da üye devletlerin polis teşkilatları, hakkında bülten çıkarılan kişinin aranması ve yakalanması için bilgilendiriliyor.
Dolayısıyla ulusal bir mahkemenin kararı tek başına kırmızı bülten çıkarıldığı anlamına gelmiyor.