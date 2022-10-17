Can Ataklı: Süleyman Soylu bu iddiaya da kayıtsız kalacak mı?

Korkusuz yazarı Can Ataklı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın “IŞİD’lilerin Türkiye’de kitlesel eylem yapmak için hazırda beklediği” iddiasını köşesine taşıdı ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya “Bu iddiaya da kayıtsız kalacak mı” sorusunu yöneltti.

Ataklı’nın bugünkü köşe yazısının ilgili kısmı şöyle:

İddia Zafer Partisi genel başkanı Ümit Özdağ’dan geldi. Çok önemli. Hatta dehşet verici. Ancak Özdağ’ın elinden bir şey gelmez, ne yetkisi var ne de yaptırım gücü. Bir siyasi parti başkanı olarak yetkilileri uyarmaktan ve harekete geçmeleri için zorlamaktan başka bir şey yapması mümkün değil.

Özdağ IŞİD’in merkez üs olarak Türkiye’yi seçtiğini ve emperyalist güçlerin “kitlesel çapta eylem yapmak için talimat beklediklerini” söyledi. Özdağ iddiasını Twitter’da yayınlanan bir videoyu alıntıladıktan sonra altına yazdığı yorumla dile getirdi. Söz konusu twee’te şöyle yazıyor:

“Burası İstanbul Fatih ilçesi Çarşamba mahallesi. İran’da bir mahalleyi andırıyor. Ama önemli olan o değil bu videonun yüklendiği müziğe neşid (Nasheed) deniyor. Selefi orduların saldırı müziği. IŞİD en kanlı eylemlerinde bu çalan neşidi kullanırdı. Bu müzik YouTube’a yasaklandı.” Tweeti alıntılayan Özdağ ise alıntısında şunu yazdı;

“IŞİD 2019’da Türkiye Vilayeti programını açıkladı. Karargâhını Türkiye’ye taşıdı. Türkiye’de örgütleniyor, istihbarat topluyor ve kitlesel terör için emperyalistlerin düğmeye basmasını bekliyor. Zafer Partisi, Türkiye’nin Suriye/Irak olmasına izin vermeyecek. Teröristleri süreceğiz.”

Çok merak ediyorum “teröristlerin ayakkabı numarasını bile bilen” içişleri bakanı Süleyman Soylu bu iddia üzerine ne yapacak? Harekete geçecek mi, Özdağ’a “bu bilgiyi nasıl elde ettiğini” soracak mı? Yoksa “Zaten o hayvandan bile aşağı bir yaratık, onun lafıyla mı hareket edeceğim” diyerek umursamaz mı davranacak?