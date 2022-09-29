Can Ataklı: İsmail Saymaz için olmadık bir cümle sarf etmişim

Korkusuz yazarı Can Ataklı, bugünkü köşe yazısında İsmail Saymaz'dan özür diledi.

Ataklı, Saymaz hakkında kullandığı ifadenin arka planını anlattı:

"Canım çok sıkıldı. Sevgili dostum İsmail Saymaz’ı hiç istemeden kırdım. Dünkü YouTube videomda Saymaz’ı eleştirdim. İçişleri Bakanı Soylu’nun istifa ettiği konuşuluyordu. Soylu gün boyu gazetecilerle birlikte olduğu halde bu konuda hiçbir açıklama yapmamıştı. Akşamüzeri İsmail Saymaz tek cümlelik bir tweet atarak “İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yakın çevresi istifa iddialarını doğrulamıyor” dedi. Ben de konuşmamda “Niye Soylu çıkıp bir şey demiyor da bunu yalanlamak İsmail Saymaz’a düşüyor?” diye sordum. Sanıyorum biraz heyecanlı olarak “Bunlar ne karanlık işlerdir” diye de bir cümle söylemişim konuşmamda."

Saymaz’ın kendisini aradığını ifade eden Ataklı, şunları yazdı:

"İsmail Saymaz aradı “Oldu mu şimdi Can abi, beni nasıl karanlık ilişkiler içinde gösterirsin” diye sordu. Haklı mı? Haklı. İsmail Saymaz’ı bir dost olarak eleştirmek elbette yanlış değil, ama “karanlık ilişkiler” demek yanlış. Ben de çok üzüldüm. Hemen bir tweet attım ve kamuoyu önünde özür diledim. Daha önce aynı grupta yazı komşuluğu yaptığımız İsmail Saymaz için özrümü burada da yazmayı kendime bir borç bildim."