Can Ataklı: Görülmemiş rakı sansürü

Can Ataklı, Hababam Sınıfı Uyanıyor filminde rakı ifadesinin geçtiği sahnenin biplendiğini yazdı.

Bugünkü köşesinde konuya değinen Ataklı “Filmin bir yerinde kimya öğretmeni laboratuvarda alkolle deney yapıyor. Hababam öğrencileri sözde pür dikkat izliyor. Öğretmen alkolü anlattıktan sonra “Bana nitelikli alkolle ilgili bir örnek verin” diyor. İnek Şaban o meşhur gülmesiyle ‘Rakııı’ diyor. Ama o kelime ‘bipleniyor’ Neden? Tamam ekranda sigara gösterilmiyor. Galiba RTÜK’ün zorlaması ile içki de gösterilmiyor. Filmlerdeki bar sahnelerinde içkiler flu hale getiriliyor. Ama bir içkinin adını söylemek de mi yasak?” ifadelerini kullandı.

Ataklı, şunları kaydetti:

“Ayrıca o sırada söylenen içki adı o anın bütün esprisi zaten. O kelime biplenince espri de ortadan kalkıyor o halde niye tümüyle kesmiyorlar? Bu içki olayının aslında “küçükleri zararlı şeylere karşı korumak” olmadığını hepimiz biliyoruz. Ama bu kadar saçmalamaya da gerek yok ki.”