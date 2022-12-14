Can Ataklı: Erdoğan neden bir hafta sustu?

Korkusuz Gazetesi yazarı Can Ataklı "Atatürk tarikatlar, şeyhler, müritler ve kıyafetleri hakkında ne demişti?" başlıklı bugünkü yazısının 'Erdoğan, çocuk evliliği ile ilgili bir hafta neden sustu?' bölümünde 'Erdoğan'ın neden bir hafta sustuğuna ilişkin önemli bir iddiada bulundu.

Ataklı 6 yaşından itibaren istismara uğrayan çocukla ilgili, "genç kadına baskı yapılmış olabileceğini" dile getirdi. "Baskının da sonuç getirmediğini" ifade etti.

Ataklı'nın yazısı şu şekilde:

"Herkesin dikkatini çekti. Erdoğan bir tarikat şeyhinin 6 yaşındaki öz kızını evlendirmesi üzerine uzun süre sessiz kaldı. Peke neden? Her konuda anında açıklamalar yapan Erdoğan neden bu konu karşısında sessiz kaldı ve bir hafta boyunca hiç konuşmadı?

Dini çevreleri de iyi tanıyan bir dostum aradı dün.

“Beklediler çünkü o genç kadını ikna etme çalışmaları sürüyordu” dedi. Doğal olarak sordum, “Neye ikna edeceklerdi?” diye. Dostum, “Bir hafta boyunca uğraştırlar, genç kadının aklına girmeye çalıştılar, olayı yalanlamasını, bir öfke sonucu gidip şikayetçi olduğunu ama şimdi bundan derin pişmanlık duyduğunu çünkü mutlu bir hayatı olduğunu açıklamasını istediler” dedikten sonra ekledi: “Sakın bunun sakin biçimde sürdüğünü sanma, hayli ağır baskı yaptılar, tehditler; şantajlar havalarda uçtu. Ama nasıl oldu ben de bilemiyorum o genç kadın geri adım atmadı.”

Bunları dinleyince, 6 yaşında evlendirilen genç kadının yakınlarının sözleri kulaklarımda sızladı."