Can Ataklı: Bir teki bile 'ne konuştunuz' diye sormaya cesaret edemedi

Korkusuz yazarı Can Ataklı, AKP'li CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan’ın ABD ziyareti öncesi gazetecilerle verdiği fotoğraf karesini eleştirdi, “Bu fotoğraf saray medyasının biat fotoğrafıdır” dedi.

Erdoğan’ın gazetecilere, Şenghay zirvesi öncesinde gündem olan liderler fotoğrafının çekildiği ana ilişkin, “İlham Bey o koltuğu bana bıraktı, kendisi yandaki koltuğa geçti. Çoğu Rusça bildiği için tercüman da konuştuklarımızı Rusçaya çeviriyordu. Oradaki sohbetimiz tabii hepsinin bayağı hoşuna gitti. Güzel bir anı oldu” açıklamasında bulunduğunu aktaran Ataklı, şunları kaydetti:

“Bir tek gazeteci bile ‘Efendim o sırada siz ne anlatıyordunuz da diğer liderler sizi gülümseyerek izliyordu?’ diye sormuyor. Zavallılar nasıl sorsunlar, karşılarında Fahrettin Altun duruyordur mutlaka ve o ne sorulacaksa önceden vermiş bir kere hadlerine mi kendi başlarına soru sormak.”