Can Ataklı anket sonuçlarını yazdı: AKP-MHP koalisyonu yüzde 40'ı zar zor aşıyor

Korkusuz yazarı Can Ataklı, MAK Danışmanlık’ın yaptığı bir anketi köşesine taşıdı ve “AKP-MHP koalisyonu yüzde 40’ı zar zor aşıyor” yorumunu yaptı.

Ataklı’nın bugünkü köşe yazısının ilgili kısmı şöyle:

"Artık yılın son haftasına girdik. Bir süre önce “Aralık ayının sonuna gelmeden yeni anket yayınlamak ve yorumlamak istemiyorum” demiştim.

Üst üste yapılan anketler hem kafa karıştırıyor hem de araya sarayın trollerinin soktuğu belirsiz anketler kirlilik yaratıyor.

Ancak bu bir buçuk ay içinde şunu gördüm; Saray anketçileri ne kadar zorlarlarsa zorlasınlar AKP’yi ve Erdoğan’ı sevindirecek sonuçlara bir türlü ulaşamıyorlar.

Bugün artık yeni bir anketten söz etmek istiyorum.

Mehmet Ali Kulat’ın başkanlığını yaptığı MAK şirketinin son anketi pazar akşamı Tele1’de açıklandı.

Kulat anketinden çıkan sonucu açıklarken AKP-MHP koalisyonunun yani Cumhur ittifakının ancak yüzde 43’e çıkabildiğini söyledi.

MAK’ın sonuçlarına göre 6’lı masanın oyu ise yüzde 45’lerde.

İşte bu noktada “anahtar parti” durumundaki HDP’nin oyları gündeme geliyor.

Kula bu konuda şunları söyledi; “Şu anda Cumhur İttifakı elimizdeki veriler açısından baktığımızda yüzde 40 bandında, Altılı Masa da yüzde 45 bandında kendini gösteriyor daha ziyade. Geri kalan 15 puanlık seçmen ise yaklaşık 10 puanı -belki bir puan eksik belki bir puan fazla- HDP’li seçmen, geri kalan üç-dört puan da diğer partiler dediğimiz minimal partilerde toplanıyor.”

Kulat’a göre, oy oranları doğrultusunda 6’lı masada herhangi bir sorun yaşanmaz ve HDP’nin desteği alınırsa farklı bir sonuçla 2023 cumhurbaşkanlığı seçimleri muhalefetin ortak adayı tarafından kazanılacak."