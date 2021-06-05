TKP'nin günlük dijital gazetesi Boyun Eğme, bugün "Çamlıca Kulesi: AKP dönemi ucubesi" manşetiyle çıktı.

Gazetenin manşetinden bir bölüm şöyle:

Her yeri betona boğulmuş, atılan her yeni adımla daha da çirkinleştirilen İstanbul’da, “bu kentin siluetine zarar veren unsurları temizleyeceğiz” dediler ve Çamlıca Kulesi’nin yapımına karar verdiler.

Çamlıca Kulesi, projesinden ihalesine, inşaatındaki cinayetlerden patronlara yapılan kıyaklara ve bittikten sonra da zenginlerin ziyaret edebilecek olmasına kadar, tipik bir AKP Türkiyesi hikayesi.

Ülkemizi, doğamızı, emeğimizi ve geleceğimizi yağmalayan bu hikayelerden kurtulma zamanı geldi de geçiyor, elimizi çabuk tutma zamanı!

Gazeteyi okumak için tıklayınız: