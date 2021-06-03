Camiyi tamamlayamadılar, akademisyenlerden destek istediler: 1 metrekare halı bedeli 250 lira

AKP iktidarının tüm üniversitelere cami talebinin ardından birçok üniversitede cami temeli atılmıştı.

Temeli 2012’de atılan Ahi Evran Üniversitesi Camisi de bunlardan biriydi ama 9 yıldır tamamlanamadı.

Bir kısmı 2015’de ibadete açılan caminin üst katının halıları serilemedi.

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre, Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya, duruma tepki göstererek "Camimizin yapılması için Ankara’da 14, İstanbul’da ise 6 tane iş adamı gezdim ama maalesef bir destek alamadım. Burasının tamamlanması için Kırşehirlilerden destek bekliyoruz. 17 yıl da olsa devletten buraya bir yardım gelmez, hayırseverler ile tamamlanması gerek" dedi.

Üst kattaki halıların tamamlanması için yardım kampanyası başlatılırken, Ahi Evran Üniversitesi Cami Yaşatma Derneği, kampanya için görsel hazırladı. “Hayra davet” ve “1 seccadelik yerim olsun” başlıkları ile hazırlanan yardım görselinde, “Bu hayra sen de ortak ol. 1 metrekare halı bedeli 250 lira” ifadeleri kullanıldı. Görselde, yardımların yapılacağı bir hesap numarası da paylaşıldı. Görselin üniversitenin öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve idari personeline gönderildiği öğrenildi. Bu durum, “yardımda bulunmayanların fişlenebileceği” endişesine neden oldu.