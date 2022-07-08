Camiyi benzinle yaktı

Gaziantep’te bir caminin kapısını benzin dökerek yakmaya çalışan Erdal Arı, çıkarıldığı mahkemece “Kamu malına zarar verme” suçundan tutuklandı.

Olay, merkez Şehitkamil ilçesine bağlı 15 Temmuz Mahallesi’ndeki Ökkeş Eruslu Camii’nde gece saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde camiye tek başına gelen Erdal Arı (50), yanında getirdiği benzini caminin kapısına ve halıya döktü. Döktüğü benzini çakmakla ateşe veren Arı, olay yerinden koşarak uzaklaşırken caminin kapısı ve halısı alevlere teslim oldu. Camiyi yakmaya çalışan kişinin Erdal Arı olduğunu tespit eden polis ekipleri zanlıyı gözaltına aldı.

Götürüldüğü İbrahim Durmuş Aykaç Polis Merkezi Amirliğinde susma hakkını kullanarak ifade vermeyeceğini belirten Arı, savcılıkta ifade vereceğini söyledi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Arı, 6. Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı. Emniyette susma hakkını kullanmasına rağmen mahkemede emniyet ifadesini tekrar ettiğini söyleyen şüpheli Erdal Arı, “Kollukta verdiğim ifademe ekleyecek bir husus yoktur. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Tutuksuz yargılanmayı talep ederim” ifadelerini kullandı.

Şüpheli Arı, ifadesinin ardından “Kamu Malına Zarar Verme” suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. (İHA)

