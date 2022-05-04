Camını silmek isteyen adamı ezerek öldürdü

Adana'da Çukurova ilçesine bağlı Turgut Özal Bulvarında ismi öğrenilemeyen bir sürücü ışıklarda beklediği sırada camı silmek isteyen Ümit Özdemir (45) ile tartıştı. Sürücü daha sonra Özdemir'e çarparak olay yerinden kaçtı.

Trafikte bulunan başka bir sürücü ağır yaralanan Özdemir'i aracıyla Adana Şehir Hastanesi'ne götürdü. Ardından orada yapılan ilk müdahalenin ardından Özdemir, Seyhan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Özdemir yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Özdemir'in cesedi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. (İHA)