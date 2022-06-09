Camiden 'Çav Bella' yayınını paylaşan Banu Özdemir: Bu ülke adına özür bekliyorum

İzmir'de bazı camilerden yapılan "Çav Bella" marşlı müzik yayınını sosyal medya hesabından paylaştığı için yargılanan eski CHP İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir, beraat kararının bozulmasının ardından yeniden hakim karşısına çıktı.

Özdemir, savunmasında "Sadece beraatimi talep etmiyorum, özür de bekliyorum" dedi. Savcının esas hakkında mütalaa için süre talep etmesi üzerine duruşma ertelendi.

'Türk adaleti adına özür bekliyorum'

Özdemir savunmasında, "Şiddeti güç, hakaret ve iftirayı üstünlük sayan ve pişmanlık duymayan trol hesaplar ile Yeni Akit ve türevlerinin paylaşımlarının hukuki referans olarak alınmasını, Türk adaleti adına endişe verici ve üzücü buluyorum. Bu sürecin asıl mağduru olarak sadece yeniden beraatimi istemiyorum. Bir özür de bekliyorum" dedikten sonra, bir suçunun olmadığını ve beraatini talep ettiğini söyledi.

'Diyanet'in teşekkür etmesi gerekir'

Özdemir'in avukatlarından Yağızcan Veli, Özdemir'in eylemi sayesinde, Türkiye'nin en büyük bütçesine sahip Diyanet İşleri Başkanlığı'nın cami minarelerinden ezan dışında başka yayınların yapılmasını önlemeye yönelik gerekli önlemleri almasını sağlandığını söyledi. Yağızcan Veli, Diyanet'in Özdemir'e teşekkür etmesi gerektiğini belirtti.

'Vitrine konan, müvekkilimin siyasi kimliğidir'

Özdemir'in diğer bir savunma avukatı Ebrar Özdemir, "Bu davada vitrine konan müvekkilimizin siyasi kimliğidir." diyerek Özdemir'in CHP'li olduğu için yargılandığını söyledi.

Hakim, savcının esas hakkında mütalaa için süre talebini kabul ederek duruşmayı 28 Haziran Salı gününe erteledi.