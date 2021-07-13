Cami imamından Kuran kursuna giden çocuğa dayak: Defalarca şikayet edilmiş!

Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki Yeni Yurt Merkez Camisi'nde çekilen görüntüler büyük tepki çekti.

Aykırı'dan Berat Temiz'in haberine göre, cami imamı olduğu belirtilen şahıs, Kuran kursuna gelen küçük çocuğu arkadaşlarının önünde darp etti.

Kurstaki bir başka öğrenci tarafından çekilen görünütlerde, şahsın öğrenciye tokatlar attığı daha sonra havaya kaldırıp yere fırlattığı görülüyor.

Söz konusu cami imamının daha önce defalarca kez şikayet edildiği ancak hiçbir şekilde soruşturma açılmadığı öğrenildi.