Cami derneğinden AKP'li başkanın danışmanına suç duyurusu: Kablolarımızı kesti

AKP’li Düzce Belediyesi Başkanı Faruk Özlü’nün danışmanı ve belediye koordinatörü Yaşar Özdemir evinin karşısında bulunan Akşemsettin Cami'sinin kablolarını kesti. Ezan sesinden rahatsız olduğu için kabloları kestiği öne sürülen Özdemir hakkında cami derneği, “Kamu malına zarar verme” ve “Kablo hırsızlığı” suçundan suç duyurusunda bulundu. Özdemir ise cami derneğinin kendisinden peyzaj malzemeleri, çardak, kaldırım taşı gibi isteklerde bulunduğunu, isteklerine olumlu yanıt vermediği için hakkında iftirada bulunduğunu ileri sürdü.

Halk TV'den Seyhan Avşar'ın haberine göre olay 15 Nisan 2022 tarihinde meydana geldi. İddiaya göre Düzce’de bulunan Akşemsettin Camisi’nin kabloları birçok kez kesildi. Caminin kamera kayıtları izlenince gece yarısından sonra bere takan bir kişinin kendisini gizleyerek kabloları kestiği görüldü. Kabloları kesen kişinin belediye başkanının danışmanı ve belediyede koordinatör olarak görev yapan Yaşar Özdemir olduğu ortaya çıktı.

Cami derneği suç duyurusunda bulundu

Düzce Akşemsettin Camii Yaptırma, Yaşatma ve Hizmet Derneği tarafından Yaşar Özdemir hakkında Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu. Suç duyurusu dilekçesinde yaşanan süreç anlatılırken Özdemir’in "Ramazan ayına dahi hürmet göstermeyip" kabloları kestiği kaydedildi.

'Kadın tuvaletinden erkek çıktığını gördüm'

Şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan Özdemir evinin caminin karşısında olduğunu belirterek, “Cami yapıldığı günden beri halılarına varıncaya kadar her şeyini, ışıklandırmasını, kaldırımların yapılmasını, bayrak direğini elimden geldiğince kendim yaptım. Olay günü caminin kadın tuvaletinden erkeklerin çıktığını gördüm. Bunun üzerine tuvaleti kapatmaya gittim. Kapıyı kapattıktan sonra benim taktırdığım led ışıkları duvara doğru çevirdim. Sonra duvarda bulunan kabloların aşağı doğru sarktığını gördüm. Elimde bulunan penseyle bu kanalı pimaş borusunun yanına sıkıştırarak sonrasında evime gittim” dedi.

‘İstekleri olmadığı için iftirada bulunuyorlar’

“Ben kesinlikle caminin kablolarına zarar vermedim” diyen Özdemir, “Cami yönetimi benden belediye ile alakalı olarak peyzaj malzemeleri, çardak, kaldırım taşı gibi isteklerde bulunmaktadırlar. Ben yardımcı olamayacağımı söylüyorum. Ancak istekleri olmadığı için iftirada bulunuyorlar” diye konuştu.