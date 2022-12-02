'Camdaki Kız' iddialarına yanıt verdi: Uzan ailesini mi anlatıyor?

Gülseren Budayıcıoğlu, 'Aynı' adlı romanından uyarlanan ve Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşan 'Camdaki Kız' dizisinin Uzan ailesini anlattığı iddialarına yanıt verdi.

Katıldığı bir canlı yayında konuşan Budayıcıoğlu, “Tabii ki değil, zaten öyle olsa Uzan ailesi beni bulmaz mı, niye bizi yazdınız demez mi?” dedi.

'İstanbullu Gelin' dizisi de yayınlandığı dönemde yine bazı iddialar ortaya atılmış ve Uzan ailesine gönderme yapılmıştı. 'Aynı' romanında Uzan ailesinin hikâyesini anlatmadığını belirten Budayıcıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbullu Gelin ile ilgili de böyle bir şeyler söylemişlerdi. Tabii ki değil, zaten öyle olsa Uzan ailesi beni bulmaz mı, niye bizi yazdınız demez mi? Siz olsanız demez misiniz?"

Budayıcıoğlu ayrıca bir kitabın 3 yıllık yazım süreci olduğunu ve her ayrıntı ile ilgilendiğini de belirtti.