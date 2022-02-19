Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den Migros açıklaması

Hakları için mücadele ettiği için işten çıkarılan Migros Esenyurt Depo işçileri dün patron Tuncay Özilhan'ın evinin önünde eylem yaparken, polisin saldırısı sonucu çok sayıda işçi gözaltına alınmıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Migros'a soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Bilgin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Migros çalışanı işçilerin şikayetleri ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak soruşturma başlattık. Hiçbir işçimizin, emekçimizin mağdur edilmesine göz yummayacağız" ifadesini kullandı.