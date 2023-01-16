Çalışma Bakanlığı’ndan 50/d’li akademisyenlere dair açıklama

AKP tarafından kamuda çalışan sözleşmelilere kadro verilmesine ilişkin kanun teklifi geçtiğimiz hafta Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

460 bin sözleşmeli personel kadroya geçirilirken daha önce kadroya alınacağı hükümet temsilcileri tarafından ilan edilen 50/d’li akademik personeller bu kapsam dışında tutuldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kamudaki sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi sürecinin devam ettiğini belirterek 50/d’lilere dair açıklama yaptı, “Daha önce çalışmanın kapsamına dahil edilen 50-d'li araştırma görevlileri, Yüksek Öğretim Kurulu’nun hazırlayacağı başka bir tasarıya dahil edileceği gerekçesiyle TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda söz konusu düzenleme kapsamından çıkarıldı” dedi.

Yaklaşık 20 bin akademisyeni ilgilendiriyor

Açıklamasını, “Bakanlık tarafından yürütülen çalışma ile kamuda sözleşmeli çalışan yaklaşık 500 bin personelin uzun yıllardır gündemde olan kadro sorunu çözüme kavuşturuldu” ifadeleriyle sürdüren Çalışma Bakanlığı şunları kaydetti:

“Kamuda çalışan 458 bin 615 Sözleşmeli Personelin Kadroya geçirilmesi, 6. Dönem Toplu Sözleşme ile birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Memur-Sen arasında gerçekleştirilen müzakereler sonucunda imza altına alınmıştı. Kamuda sadece 4-B’li çalışanlar değil; sözleşmeli öğretmenler ve sözleşmeli Kültür Bakanlığı sanatçıları da kapsama dahil edildi. Sayıları yaklaşık 20 bin olan 50-D'li araştırma görevlilerinin kadroya geçirilme çalışması ise YÖK tarafından yapılması planlanan başka bir tasarıya dahil edilmek üzere kapsamdan çıkarıldı. 13 Ocak 2023 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan kamuda çalışan sözleşmeli personele kadro verilmesini içeren Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda devam ediliyor.“