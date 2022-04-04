Çalışma Bakanı’ndan asgari ücret ve 3600 ek gösterge açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, enflasyon rakamlarının ardından asgari ücret konusunda açıklamalarda bulundu. Bilgin ayrıca 3600 ek göstergeye ilişkin çalışmanın mayıs ayında tamamlanacağını belirtti.

Bilgin, “Enflasyona karşı işçileri korumak bizim görevimiz. Bu konuda tarihsel adımlar atıldı. Bunlardan birisi hepinizin bildiği Türkiye'de asgari ücrette yapılan düzenleme enflasyon yüzde 36’iken yüzde 50 bir reel ücret artışı gerçekleştirildi” dedi.

3600 açıklaması

Kamuda 3600 ek göstergeye ilişkin çalışmalarla ilgili bilgi veren Bakan Bilgin, “3600 ek gösterge meselesinde çalışmamız son aşamasına geldi. Ümidimiz mayıs ayında çalışmayı tamamlamak ve Meclise intikal ettirmek” diye konuştu. (İHA)