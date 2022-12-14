Çalışma Bakanı'ndan asgari ücret açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bugün ikinci görüşmelerine başlanacak asgari ücret görüşmeleri öncesi konuştu.

Bilgin, “Asgari ücreti, diğer ücretleri de rahatlatacak bir düzeyde bir uzlaşmayla belirleyeceğiz” dedi.

DHA'nın haberine göre, bakan Bilgin, "Asgari ücret önemli bir kurumdur. Yapılan eleştirileri inceliyorum. Asgari ücret diğer ücretle çalışanların da ücretlerinin yukarı tırmanmasını sağlar. İnanıyorum ki bugünkü toplantıdan belli bir uzlaşma sağlayarak, asgari ücretliyi rahatlatacak bir ücrette anlaşma sağlayacağız. Bu ay içinde yasal olarak imzalamamız lazım. Bu defa da geniş bir uzlaşma ile bunu yapacağımıza inanıyorum. Bu hafta asgari ücretle ilgili önemli bir toplantı yapıyoruz. Toplantı bittikten sonra bir değerlendirme yaparak kamuoyu ile paylaşacağız" ifadesini kullandı.