Çalışma Bakanı Bilgin'den 'ek gösterge' açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Tüm memurların ek göstergelerinde 600 puan artış olacak" açıklamasının ardından ek gösterge düzenlemesine ilişkin konuştu.

Bakan Bilgin “5 milyon 300 bin emekliyi kapsayan bir çalışma yaptık. Dolayısıyla sendikaların ve kimsenin beklemediği bir düzenleme yaptık" dedi. Bilgin, “Bugün kamuda çalışan sıfır ek göstergesi olan çalışanlarımızda 600 ek puan aldılar. Maaşlarda bin 300 lira ile bin 400 lira arasında bir değişim oldu" diye kaydetti.

Vedat Bilgin açıklamasında “Aralık ayında da çalışanlarımız için yeni düzenlemeler yapacağız. Yapılan düzenlemeyle ek göstergelerin maaşlara etkisi katlanarak artacak" ifadesini kullandı.

Bilgin "Tüm sosyal meseleleri görev alanı sayıyoruz. EYT de önümüzde" dedi.