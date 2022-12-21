'Çalışanlara para veriyoruz' dediler: Bankadan reklam aldatmacası

Bu hafta bazı internet sitelerinde "Denizbank’tan çalışanlara bin lira eğlence jesti" yapıldığı yönünde haberler yer aldı. Buna göre banka, çalışanlara “yılbaşı eğlencesi” adı altında biner lira dağıttı. Ancak uygulamanın, haberlerde yansıtıldığı gibi olmadığı öğrenildi.

'Haberler çarpıtma, jest asılsız'

Denizbank çalışanları, haberlerin aslında bir çarpıtmaya dayandığını ve söz konusu haberlerin “haber” niteliğinin sorgulanması gerektiğini söyledi.

Patronların Ensesindeyiz’e (PE) ulaşan Denizbank çalışanları bankanın kasasından çıkıp ceplerine giren nakit bir para olmadığını, basında çıkan haberlerin reklamdan ibaret olduğunu ilettiler. Her yıl yöneticilerin gözetiminde gerçekleşen birim eğlenceleri için ayrılan ve yalnızca banka yöneticilerinin seçtiği birkaç işletmede geçen ödeneğin kurum dışına “jest” olarak yansıtılması banka çalışanları tarafından da şaşkınlıkla karşılandı.

Birçok şirketin “çalışan motivasyonu” gibi sömürüyü “sürdürülebilir” kılmak için başvurduğu uygulamalardan biri olan “yılbaşı yemeği”, Denizbank tarafından her bir çalışana bin liralık bir bütçe ile sınırlanarak düzenlenmiş oluyor. Banka “yılbaşı yemeklerinde” kişi başı harcayacağı bütçeyi bin lira ile sınırladığını, “yılbaşı jesti” adı altında reklam kokan haberler yaptırarak gizlemiş oluyor.

PE’ye ulaşan Denizbank çalışanları şu günlerde yönetimden aslında ısınma yardımı beklediklerini, “jest” haberlerini görünce banka yönetiminin bu yıl zam ve primler konusunda beklentiyi düşürme yoluna gittiğini de düşündüklerini belirttiler.

Denizbank 2022’de elde ettiği kârı katladı

Denizbank 2022 yılının ilk 9 ayında kârını dört katın üzerinde arttırarak 14 milyar 223 milyon 821 bin TL konsolide net kâr elde etti. Banka, geçen yıl aynı dönemde 3 milyar 121 milyon 192 bin TL kâr elde etmişti.

Yine bu yılın 3. çeyreğinde 5 milyar 45 milyon 915 bin TL konsolide net kâr açıklayan banka geçen yılın aynı çeyreğine göre kârını beşe katlamıştı.

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