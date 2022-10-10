Çalıntı araca bir başka çalıntı araç plakası takınca yakalandılar

Denizli’nin Honaz ilçesinde iki genç, çaldıkları otomobilin plakasını başka bir araçtan aldıkları plakayla değiştirerek kayıplara karıştı. İz bırakmamak için plaka çalan iki kafadar, çaldıkları plakanın sabıkalı olduğunu Burdur'da yakalandıktan sonra JASAT tarafından öğrendi.

Honaz ilçesinde meydana gelen olayda; Umut A. (19) ve Celal D. (18), takip ettikleri aracı evin önünde park halindeyken uygun vakti kollayıp çaldı. Yolda giderken Plaka Tanıma Sistemi’ne (PTS) yakalanmamak için başka aracın plakasını alıp çaldıkları araçla değiştiren gençler, sonrasında Burdur’a gitti.

Sabah saatlerinde işe gitmek için kalkan Tarık Aras ise evinin önüne park ettiği aracı göremeyince ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye Denizli İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı JASAT ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden jandarma ekipleri, izledikleri güvenlik kamerası görüntüleri sonrası şüphelilerin kimliğini belirledi. (İHA)