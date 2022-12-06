Çakıcı'nın ziyaret ettiği Aybimaş'ın sahibinden BİM CEO’su Galip Aykaç’a tehdit

BİM CEO’su Galip Aytaç, Ekmek Üreticileri Federasyonu Başkanı Murat Kavuncu’nun “Yavrum, seni o mağazalarınla beraber alır, aldığın yere sokarız” tehdidinin ardından bir tehditte Aybimaş Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Ayan’dan geldi.

Aralarında TRT mikrofonunun da olduğu medya kuruluşlarına yaptığı konuşmada tehdit içeren ifadeler kullanan Ramazan Ayan, şunları belirtti:

"BİM'in CEO'su denilen Cino devlet büyüklerimize büyük bir hadsizlik yapmıştır. Bu hadsizliğinin karşılığını elbette görecek. Kardeşlerimiz ona haddini bildirecektir. Bizde Kırıkkale de AYBİMAŞ ailesi olarak BİM'lerin kapatılması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. BİM'in CEO'su denilen Cino bugün devlet büyüğümüze böyle bir hadsizlik yapmasının kudretini nerden buldu. Bunu kim bu kadar büyüttü. Bunu büyütenler, bunun başındakileri ve işbirliklerinin hepsine haddini bildireceğiz."

Alaattin Çakıcı'nın Ramazan Ayan'ı ziyaret etmesinden sonra market sayısının artması da dikkatlerden kaçmamıştı.