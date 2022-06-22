Çakıcı için silahlı saldırı düzenleyen Barış Duyu'dan mektup: 'İstihbarata çalıştım' itirafı

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin talebiyle serbest bırakılan mafya lideri Alaattin Çakıcı’nın tutuklu olduğu dönemde cezaevinden hastaneye getirilirken "nakil aracında bekletilmesi nedeniyle" başhekim yardımcısına silahlı saldırı düzenleyen ve geçtiğimiz aylarda 16 kilo eroinle yakalanan Barış Duyu, HalkTV’ye mektup gönderdi. Duyu mektubunda, “İstihbarat, emniyet, jandarma bağlantılarımı basın yoluyla beyan etmek istemiyorum” dedi.

HalkTV’den Seyhan Avşar'ın haberine göre, Duyu’nun ismi İstanbul Adliyesi’nde gazeteci Can Dündar’a düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin görülen yargılamada saldırının azmettiricisi olarak geçiyordu. Barış Duyu, 2021 yılının son aylarında Bitlis’te aracıyla seyir halindeyken polisler tarafından durduruldu. Yapılan detaylı aramada 16 kilo eroin ele geçirildi. Yargılama sonucunda “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan Duyu 16 yıl hapse mahkum edilmişti.

'Devletimle 2002 yılından beri bağlantılarım var'

16 yıl hapse mahkum edilmesi haberi sonrası Barış Duyu tutuklu bulunduğu Batman T Tipi Kapalı Cezaevi’nden HalkTV'’ye mektup gönderdi. Mektubunda Duyu, “Ben Alaattin Çakıcı’nın adamı değilim, tetikçisi de değilim. Ben devletine, dinine, vatanına ve bayrağına bağlı tasavvuf ehli bir vatandaşım. 1998-2011 yılları arasında inşaat sektöründe çelik kalıp bağlantı elemanları imalatı yapan bir sanayiciydim. Fakat belediyeden alacaklarımı alamadığım için ve ortağım rahmetli olduğu için iflas ettim. Devletimle 2002 yılından bu yana bağlantılarım vardı. Ben hükümet yanlısı değil, devlet yanlısı bir vatandaşım” diye yazdı.

'Tuzak kuruldu'

Eroinle yakalanmasının bir tuzak olduğunu savunan Duyu, “Devletimizin bekasını ilgilendiren bazı durumlar yaşanınca bana tuzak kuruldu ve şu an da insanoğlunun onuruna aykırı, şerefini ayaklar altına alan uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan cezaevindeyim. Fakat dikkatimi çeken mahkemede gizlilik talep ettiğim savunmalarımı hangi yapı ve yahut görevini satan yani namusunu satan kişi ya da kişiler benim beyanlarımı size sattı” ifadelerini kullandı.

'Çakıcı’yı benimle yayınlamayın'

"Devletimle bağlantılarımda ya da diyaloğumda çok şükür hiçbir zaman silahlı eylemlere katılmadım" diyen Duyu, “Devletimizin kendi silahlı gücü varken benim gibi vatansever vatandaşlarının silahına ihtiyacı yoktur. Devletimizin aslan gibi yiğitleri her daim görevlerinin başındadır. Bizler sadece devletimizin duacısıyız” diye yazdı. Ülkedeki birçok olayın aydınlatılmasında etkisi olduğunu öne süren Barış Duyu, “Emniyet, jandarma ve istihbarat teşkilatlarımızın gizli kahramanları çoktur. Ben o kahramanlar gibi anılacağıma tetikçi, eroinci gibi anılıyorum. Sizden ricam yaptığınız haberlerde sayın Alaattin Çakıcı’yı benimle yayınlamayın” ifadelerini kullandı.

Barış Duyu’nun eroinle yakalandığının haberleştirilmesinin ardından bir sosyal medya hesabı attığı mesajlarla gazeteci Seyhan Avşar'ı tehdit etmişti. Bu konuya da mektubunda değinen Barış Duyu, “Twitter mesajlarınızı takip ettiriyorum. Sizi tehdit ettiklerini yazmışsınız. İnanın şaşırmadım. Bakın yüce rabbimizin ilahi adaleti tecelli etmiş” diye yazdı.