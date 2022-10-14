Cahit Çetin cinayetinde Sedat Peker'le bağlantılı 5 kişi için karar

Çekmeköy'de 5 yıl önce sosyal medya hesaplarından önce organize suç örgütü liderliği suçundan hüküm giyen Sedat Peker ile fotoğraflarını yayınlayan Cahit Çetin'in öldürülmesi davasında, karar açıklandı. Mahkeme, Sedat Peker'le bağlantılı oldukları iddia edilen sanıklar Yusuf Yağma'nın 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, Emre Topaloğlu, Süleyman Onur Kepenekçi, Burçin Bal ve Ozan Batıgün'ün ise aynı suçtan indirim uygulanarak müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

Çekmeköy’de 31 Ağustos 2017 tarihinde kolunda 'SP' dövmesi bulunan ve sosyal medya hesaplarında Sedat Peker'le ilgili paylaşımlar yaparak, birlikte fotoğraflar paylaşan Cahit Çetin silahlı saldırıda öldürüldü. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, sanıkların Sedat Peker suç örgütüyla bağlantılı olduğu tespiti yapıldı. Cinayet dosyası daha sonra Sedat Peker suç örgütü ana davasından ayrılarak, yargılama yapıldı.

'Dövün ya da ayaklarına sıkın'

Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Emre Topaloğlu ile Ozan Batıgün cezaevinden getirilirken, diğer tutuklu sanıklar Yusuf Yağma, Süleyman Onur Kepenekçi ve Burçin Bal SEGBİS'le bağlandı. Tutuksuz sanık Ayhan Sağıroğlu'nun da katıldığı duruşmada, taraf avukatları da hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan sanık Yusuf Yağma, "Uğur Köroğlu bana maktulü dövmemizi söyledi. Dövemezsek ayaklarına sıkmamızı istedi. Bu sırada yanımda sanıklardan Yahya vardı. Olay bu şekilde meydana geldi. Diğer sanıkların benimle ortak bir durumları yoktur, sorumlu tutulmalarını istemiyorum" dedi.

'Kullanılmış olabilirim'

Sanık Burçin Bal savunmasında, "Ben olayda kullanılmış olabilirim ancak, bundan haberim yoktur. Mahkemede incelenen kamera kayıtlarında görüldüğü gibi, maktul vurulduktan sonra ben şaşkınlık ve telaş içerisindeyim. Hala hayatta olan Cahit Çetin'e müdahale etmeye çalıştığım da anlaşılacaktır. Suça iştirak etmedim. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum" ifadelerini kullandı. Suç örgütü lideri Sedat Peker'in eski avukatı sanık Ayhan Sağıroğlu ise görevinin gereğini yaptığını, suç konusu eyleme katılmadığını söyleyerek, beraatini istedi.

Peker'in eski avukatı beraat etti

Kararını açıklayan mahkeme heyeti sanıklar Özkan İşler, Selçuk Köroğlu, Ayhan Sağıroğlu'nun beraatine karar verirken, sanık Yusuf Yağma'nın 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, 'Ruhsatsız ateşli silahlarla satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçundan 1 yıl hapis ve 30 gün adli para cezası ile cezalandırdı. Mahkeme heyeti diğer sanıklar Emre Topaloğlu, Süleyman Onur Kepenekçi, Burçin Bal ve Ozan Batıgün hakkında takdiri indirim uygulayarak 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.